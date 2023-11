Gazzetta - Delusione Jovic: finora 0 gol, 0 assist e appena due tiri verso la porta avversaria. Ma ora tocca a lui senza Giroud...

vedi letture

Arrivato piuttosto a sorpresa l'ultimo giorno di mercato dopo che era saltata l'operazione Taremi con il Porto, Luka Jovic ha avuto un inizio di stagione molto deludente: zero gol, zero assist e appena 223' in campo nei quali ha calciato verso la porta avversaria solo due volte (mai nello specchio). Insomma, numeri davvero negativi, ma con la squalifica di Olivier Giroud, che è salterà le prossime due gare di campionato contro Fiorentina e Frosinone, ora Stefano Pioli avrà bisogno anche di lui.

SENZA GIROUD - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il sostituto naturale del francese è lui, anche se il tecnico milanista deve ancora decidere se puntare su di lui nonostante la sua deludente prima parte di stagione oppure se dare spazio come prima punta a Noah Okafor, il quale però potrebbe anche sostituire a sinistra l'infortunato Rafael Leao. Nelle prossime partite, il Milan dovrà fare a meno in attacco dei suoi due trascinatori e quindi anche Jovic, dall'inizio o a partita in corso, troverà certamente spazio.

FUTURO INCERTO - Non è un mistero che il club di via Aldo Rossi stia cercando un nuovo attaccante in vista del mercato di gennaio e quindi il futuro di Jovic in rossonero resta piuttosto incerto. Ovviamente tutto dipenderà dal suo rendimento nei prossimi due mesi: se non si sbloccherà e continuerà a deludere, allora la sua avventura milanista potrebbe finire molto presto. "Sa giocare a calcio, potrà regalarci delle soddisfazioni" aveva dichiarato speranzoso Pioli ad inizio stagione parlando del serbo. Finora non è stato così, ma si sa che agli attaccanti basta un gol per svoltare.