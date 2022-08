Gazzetta - Dopo Thiaw è il momento di Aster Vranckx: il Milan vicino al belga

Oggi è il giorno di Malick Thiaw, difensore classe 2001 in arrivo dello Schalke 04 che è impegnato nella trafila di visite mediche e idoneità sportiva che lo porterà nel pomeriggio a Casa Milan per firmare il suo contratto con i rossoneri. I prossimi potrebbero essere quelli di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 che sembra essere molto vicino ai Campioni d'Italia.

Prestito con diritto

L'indiscrezione è stata riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che ha sottolineato anche la formula con cui Milan e Wolfsburg, club del giocatore, si starebbero accordando. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato sugli 11 milioni di euro. Il giocatore ha il via libera della sua squadra per partire anche perché i rapporti con l'allenatore Kovac non sembrano essere idilliaci. Già oggi potrebbe essere il giorno decisivo con il Milan che non solo deve accelerare in vista della chiusura del mercato ma deve anche guardarsi dalal concorrenza dell'Atalanta, che pare essere interessata al belga.

Potenza e tecnica

L'anno scorso con il Wolfsburg, Vranckx ha giocato un totale di 24 partite di cui 12 da titolare, non moltissime. Al Milan verrebbe per trovare più spazio che sicuramente avrà visti i tanti impegni dei rossoneri. Vranckx si aggiungerebbe a Pobega e Krunic (e forse Bakayoko) come rincalzo di qualità e fisicità per la coppia Bennacer-Tonali. Un giocatore che abbina potenza e tecnica e che può giocare un po' in tutti i ruoli del centrocampo: sia in un 4-2-3-1 che in un 4-3-3 per intenderci. Non è un vero e proprio centrocampista difensivo ma può farlo grazie alla sua duttilità. Vranckx potrà essere anche una soluzione nelle situazioni di calcio d'angolo che, al Wolfsburg, ha battuto con continuità.