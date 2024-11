Gazzetta - Fonseca e Leao più vicini dopo Madrid. Ora tutti uniti per la rincorsa a Napoli e Inter in Serie A

La vittoria di Madrid ha portato tanta fiducia e buonumore in casa rossonera. E una svolta importante potrebbe esserci stata anche nel rapporto finora non certo idilliaco tra Paulo Fonseca e Rafael Leao, i quali non hanno mai litigato sul serio, ma in questi primi mesi della stagione le incomprensioni tra loro non sono certamente mancate.

CONTINUITÀ - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il 3-1 al Real deve essere un punto di partenza e che ora il Milan deve trovare la continuità, a partire dalla sfida di domani sera in casa del Cagliari. In attesa del match tra Inter e Napoli, per il Diavolo sarebbe importantissimo tornare dalla Sardegna con i tre punti in tasca e riavvicinarsi così alla vetta della classifica, rosicchiando così qualche punto alle prime della classe. La vittoria di Madrid non deve essere stato un episodio isolato, ma il momento di svolta della stagione milanista.

VAI RAFA! - Al Bernabeu, uno dei migliori in campo è stato Rafael Leao, il quale non ha segnato, ma è stato decisivo in occasione del gol di Morata e ha fornito l'assisto per la rete di Reijnders. La cosa che però è piaciuta di più dell'attaccante portoghese è senza dubbio l’atteggiamento con cui è sceso in campo. Nel post-partita, Fonseca ha voluto caricare ancora di più il suo numero 10 in vista delle prossime partite: "Leao bene, ma può fare ancora di più, essere ancora più decisivo negli ultimi metri". Non è una critica, ma un attestato di stima perchè l'allenatore rossonero sa bene che Rafa ha i mezzi per determinare sempre e comunque, contro chiunque.