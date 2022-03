Gazzetta - Garanzia Kalulu: sarà titolare anche contro l'Empoli. E il Milan lavora per blindarlo

MilanNews.it

Durante il mercato invernale, il Milan ha cercato a lungo un nuovo difensore che potesse sostituire l'infortunato Simon Kjaer, ma alla fine non è arrivato nessuno. Dietro alla decisione dei rossoneri di non fare nuovi acquisti in quella zona di campo ci sono sicuramente anche le garanzie che ha iniziato a dare Pierre Kalulu come centrale: il giovane francese ha infatti giocato molto bene ogni volta che è stato chiamato in causa, come per esempio domenica scorsa contro il Napoli.

ANCORA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex Lione sarà confermato al centro della difesa milanista anche nel match di domani sera contro l'Empoli: Alessio Romagnoli ha recuperato dal problema muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia, ma inizierà la sfida dalla panchina per lasciare spazio proprio a Kalulu che farà coppia con Fikayo Tomori. Il giovane difensore francese si sta assolutamente meritando tutto questo spazio grazie a prestazioni di alto livello.

RINNOVO - Intanto in via Aldo Rossi si sta iniziando a lavorare per blindarlo: il suo contratto è ancora molto lungo (scadenza 2025), ma i dirigenti rossoneri hanno già avuto i primi contatti con il suo agente per parlare del rinnovo. Il Milan punta non solo ad allungargli il contratto, ma soprattutto a garantirgli un ingaggio più alto, così da tenerlo anche lontano dalla corte di altre società che potrebbe mettere in futuro gli occhi su di lui.