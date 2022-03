Gazzetta - Ibrahimovic in panchina a Napoli, c'è aria di fumata bianca: si decide dopo la rifinitura

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ibrahimovic in panchina al “Maradona”? È possibile. Tutto dipenderà dalla rifinitura di oggi, che il Milan sosterrà alle 11, ma dal quartier generale rossonero filtrano notizie confortanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è aria di fumata bianca: Ibra ha buone possibilità di finire nell’elenco dei convocati per il big match di Napoli.

Giornata decisiva

Zlatan sta meglio: nella seconda parte dell’allenamento di ieri, dopo aver svolto inizialmente un lavoro personalizzato, il campione svedese si è aggregato al gruppo, disputando anche la partitella finale. Sono segnali incoraggianti, scrive la rosea, ma non ancora definitivi. Come detto, sarà determinante la seduta odierna: se il fastidio al tendine d’Achille non si ripresenterà, domani sera l’attaccante rossonero potrà andare in panchina.

Decidono Pioli e Ibra

L’ultima parola spetterà, ovviamente, a Stefano Pioli, il quale valuterà il da farsi insieme al suo staff e allo stesso Ibrahimovic. Inutile ribadire come Zlatan stia fremendo dalla voglia di tornare a disposizione del mister: la sua presenza nello spogliatoio del “Maradona” sarebbe importantissima per la squadra.