Gazzetta - Il gol al Tottenham un segnale: il Milan parlerà con il Real per Brahim Diaz

Ci sono notti che segnano la vita di un calciatore, scandendone la carriera. Martedì sera Brahim Diaz ha vissuto forse la sua prima grande serata e lo ha fatto in una cornice assolutamente memorabile: un San Siro stracolmo e traboccante di entusiasmo, in un ottavo di Champions League contro il Tottenham, deciso proprio da un suo gol. Inevitabile, oggi, chiedersi quale sarà il futuro dello spagnolo,

Costante

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz in questi ultimi tre anni, trascorsi in rossonero in prestito dal Real Madrid, ha sempre goduto di grande fiducia da parte del club e dell'allenatore. Fiducia che il calciatore si è chiaramente guadagnato con il lavoro e l'atteggiamento corretto anche quando in campo le cose non giravano per il verso giusto. Anche in questa stagione, dopo l'arrivo di De Ketelaere che avrebbe dovuto farlo accomodare in panchina per la maggior parte delle occasioni come è successo tra agosto e settembre, Diaz silenziosamente è stato al suo posto e ha sfruttato le sue occasioni per mettersi in mostra. Vedasi la gara giocata a ottobre con la Juventus, decisa da un suo coast-to-coast travolgente a cui ha fatto seguito una prestazione casalinga con il Monza in cui ha messo a segno addirittura una doppietta. Le aspettative su Brahim sono sempre state elevate, sin dai tempi del Manchester City, ma i margini di miglioramento sono ancora ampissimi e lui non ha neanche 24 anni: motivo per cui il Milan crede nel suo progetto.

Futuro

Ciò che però sta caratterizzando la carriera di Brahim Diaz, in questa fase, è una sorta di instabilità contrattuale. Lo spagnolo è approdato in rossonero tre anni fa in prestito dal Real Madrid e nell'estate 2021 ha compiuto lo stesso viaggio con i due club che si sono accordati ancora una volta per un prestito, questa volta di durata biennale. Chiaramente anche il giocatore, dopo questa stagione in cui sta iniziando a salire di colpi, vuole trovare maggiore stabilità e avere un futuro certo. Il Milan, come detto, ha grande fiducia nel giocatore che, da parte sua, è molto legato ai colori rossoneri fin dal giorno uno. Per questo motivo nelle prossime settimane il club rossonero si siederà al tavolo con il Real Madrid per trattare. Il riscatto prefissato si attesta attorno ai 22 milioni ma è chiaro che la dirigenza di via Aldo Rossi cercherà di lavorare al ribasso per ottenere uno sconto. La trattativa ancora non è entrata nelle sue fasi calde e il Milan dovrà necessariamente aspettare quali saranno le condizioni poste inizialmente dagli spagnoli che detengono il cartellino del giocatore.