Gazzetta - Il Milan ci riprova per Taremi: offerta da 15 milioni. Il Porto non scende dalla richiesta iniziale

Mancano quattro giorni alla fine del mercato e tutto ancora può succedere. Il Milan deve sistemare ancora le ultimissime cose, come il vice-Giroud e qualche situazione in uscita. I rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, faranno un'ultima offerta al Porto per Mehdi Taremi, attaccate iraniano di 31 anni. Il giocatore piace perché può fare la differenza in Serie A e ha esperienza in Champions. Il contratto scade nel 2024, ma il Porto non scende dalla richiesta di 30 milioni, che il Milan non pagherà.

L'alternativa

Il Milan non osserverà solo la situazione di Taremi, ma rimarrà comunque attivo per la ricerca di altri profili: rimane sulla lista il solito Hugo Ekitike, ma la trattativa al momento è tutt’altro che semplice: al momento è ferma per le alte richieste su commissioni e soprattutto ingaggio, che il Psg in caso di prestito non pagherebbe. Ecco perché Lorenzo Colombo ha ampie chance di restare rossonero, nonostante sia promesso al Monza.

La storia

Taremi ha una storia molto particolare: a 25 anni era al Persepolis nel campionato iraniano. A 26 giocava in Qatar, all’Al-Gharafa e nemmeno segnava molto: 13 gol in 30 partite. Un anno dopo al Rio Ave, provincia del calcio portoghese. E poi l'esplosione al Porto, dove ha segnato 57 gol nelle ultime due stagioni.