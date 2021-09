Gazzetta - Il Milan e una difesa di ferro: solo due gol subiti, nessuno meglio dei rossoneri in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli fa un bel gioco d'attacco, ma allo stesso tempo ha una difesa di ferro, tanto che nelle prime cinque giornate di campionato ha subito appena due gol: in Serie A, nessuno ha fatto meglio dei rossoneri, solo il Napoli, attualmente capolista a punteggio pieno, ha gli stessi numeri difensivi del Diavolo.

CHE CRESCITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la grande crescita della retroguardia milanista in questo avvio di stagione. Il leader indiscusso del reparto è certamente Simon Kjaer, arrivato a gennaio 2020 con grande scetticismo e ora elemento fondamentale della squadra rossonera dentro e fuori dal campo. L'impatto di Fikayo Tomori è stato tanto impressionante quanto inaspettato, il Milan ha trovato un potenziale campione. In questi inizio di stagione, Stefano Pioli ha recuperato anche Alessio Romagnoli, il quale non aveva finito bene la scorsa annata, ma ora è tornato ad ottimi livelli.

SORPRESA MAIGNAN - Ma la sorpresa maggiore, sempre secondo la Rosea, è la grande affidabilità che sta dando Mike Maignan, arrivato anche lui in estate con un po' di scetticismo. Ma i tifosi milanisti hanno impiegato davvero pochissimo tempo per capire quanto sia forte e che i dubbi che hanno accompagnato il suo sbarco a Milanello erano assolutamente ingiustificati. Il francese non sta facendo rimpiangere Gigio Donnarumma e se la difesa del Milan è diventata un bunker il merito è anche suo.