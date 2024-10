CorSera - Milan ed Inter verso un "nuovo" San Siro, che potrebbe essere pronto nel 2030

Milan ed Inter potrebbero abbandonare i rispettivi progetti di San Donato e Rozzano per costruire un "nuovo" San Siro. A conferma di questo il fatto che nella giornata di ieri, in quel di Roma, le delegazioni delle due società si sono incontrate con il Sindaco di Milano Sala, il ministro dello Sport e i Giovani Abodi, quello della Cultura Giuli e la soprintendente alle Belle Arti Emanuela Carpani, con argomento all'ordine del giorno per l'appunto l'impianto milanese e l'area circostante.

Più nello specifico, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere della Sera, Milan ed Inter dovrebbero e potrebbero presto far arrivare la manifestazione d'interesse per la realizzazione di un impianto condiviso, che prevederà l'acquisto dell'area di San Siro, lo sviluppo delle aree circostanti e la rifunzionalizzazione del Meazza.

In merito a questo argomento la "battuta" migliore l'ha fatta il ministro della Cultura Alessandro Giuli che, scrive il quotidiano, quando ha ascoltato il progetto di costruire un nuovo stadio di fianco all'attuale San Siro, ha citato gli antichi romani dicendo: "Quando Vespasiano ha deciso che servisse una nuova arena e ha avviato la costruzione del Colosseo ha rifunzionalizzato il Teatro Marcello".

Se questo progetto dovesse essere accettato, però, del vecchio San Siro potrebbe restare non molto: la Soprintendenza aveva già dato l’ok per mantenere solo una parte del secondo anello, quello strettamente sottoposto a vincolo. "Un ricordo, una vestigia dello stadio, che sarà inglobato nel progetto di riqualificazione della zona. Un vincolo light che ora ha ottenuto la benedizione anche dal ministro Giuli", scrive ancora Il Corriere della Sera.

Il tema principale, nonché uno dei punti decisivi per continuare nell'operazione, è stato dunque smarcato da Milan ed Inter, anche se non tutti sono stati tolti dal tavolo. Manca ad esempio ancora il parere dell'Agenzia delle entrare, che deve dire quanto costerà ai club acquistare dal Comune San Siro e zone circostanti, così come quello politico: quanto reggerà questo progetto alle proteste che torneranno incessanti ad esserci visto che San Siro verrà abbattuto? A fronte di tutto questo, il Milan tiene comunque in vita il progetto San Donato, con una preferenza che sembrerebbe essere oramai scontata.

I TEMPI - In tutto questo sorge spontaneo domandarsi: quali saranno i tempi? Considerata Milano-Cortina, l'anno (necessario) per la presentazione del progetto e l'ok definitivo a questa soluzione che non dovrebbe arrivare prima della Primavera 2025, il nuovo stadio di San Siro potrebbe essere completato nel 2029-2030, sempre che nel frattempo non ci siano altri intoppi.