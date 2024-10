Okafor, l'uomo in più dei rossoneri nei momenti difficili

Noah Okafor è l’uomo in più del Milan. Il giocatore austriaco, arrivato nell'estate del 2023, si sta ritagliando un ruolo importante nel Milan, prima di Pioli e ora di Fonseca. Nella gara di ieri contro il Bruges, entrato al posto di Leao ci ha messo praticamente pochissimi secondi per servire a Reijnders la palla del 2 a 1, nel momento più difficile dei rossoneri. Con la prestazione importante di ieri, l’austriaco si candida per un posto da titolare nella la gara di sabato a Bologna.

In questa stagione ha ottenuto 9 presenze per un totale di 301 minuti, contribuendo con una rete e un assist. Il goal lo ha realizzato nella prima di campionato contro il Torino, quando è entrato al minuto 83’ al posto di Calabria e al minuto 93’ ha trovato il goal del 2 a 2 facendo esplodere San Siro e salvando la prima di Fonseca.

Lo scorso anno Okafor ha giocato 36 gare, per un totale di 1005’ minuti, realizzando 6 reti e servendo 3 assist vincenti. Fu decisivo nell’ultima gara del girone di Champions, quando entrato al minuto 83’ servì a Chukwueze pochi secondi dopo l’assist per il goal vittoria, che permise al Milan di entrare in Europa League, proprio a discapito degli inglesi. Sul campo dell’Udinese entrò al minuto 68’ e in pieno recupero fu decisivo con il goal vittoria.

Rete da tre punti che l’austriaco realizzò anche all’Olimpico contro la Lazio, quando entrò al minuto 71’ e a due minuti dal novantesimo trovò il goal vittoria, che fu decisivo per entrare in Champions League. Così come fu importante la marcatura realizzata al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel 3-3 finale, quando entrò al minuto 82’ e ci mise due minuti per entrare nel tabellino dei marcatori.

In totale da quando è al Milan, Okafor ha giocato 1306 minuti, con sette reti e quattro assist vincenti.

Numeri importanti, che fanno dell’austriaco l’uomo in più del Milan. Il “dodicesimo” uomo, il giocatore che entra e riesce ad essere decisivo.

Fonseca punta tanto sull’austriaco e visto anche il momento negativo di Rafa Leao, non è escluso che nelle prossime gare possa essere titolare. Anche i tifosi rossoneri sono contenti delle prestazioni di Okafor, che però ha un numero abbastanza importante di infortuni (leggeri) che hanno fatto saltare all’austriaco diverse partite, specialmente lo scorso anno.

La speranza di tutti è che Okafor nel proseguo della stagione sia ancora decisivo per far sì che il Milan possa ottenere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Valentino Cesarini