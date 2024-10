CorSport - Scelte vincenti e coraggio. Milan, la rivince Fonseca

Finalmente si muove la classifica del Milan in Champions League. Nonostante una prestazione non brillantissima, la formazione di Paulo Fonseca è riuscita a battere il Brugge e portare a casa i primi tre punti della sua stagione europea.

Il come è arrivata la vittoria poco importa, anche se sarà oggetto di discussione ed analisi dalle parti di Milanello in questi giorni di avvicinamento alla sfida di sabato del Dall'Ara contro il Bologna (uscito invece ieri sconfitto 2 a 0 dalla trasferta inglese contro l'Aston Villa). Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, che il 3 a 1 finale è merito non solo dei giocatori in campo, che comunque si sono dati una svegliata importante dopo il pareggio, in inferiorità numerica, degli ospiti, ma anche di Paulo Fonseca, coraggioso (e fortunato) nelle scelte prese a partita in corso.

Per evitare sottovalutazioni di ogni genere, l'allenatore portoghese aveva deciso di puntare sin dal primo minuto sulla sua migliore formazione, con Leao e Theo Hernandez di nuovo titolari sulla loro fascia di competenza dopo l'assenza contro l'Udinese. I due non hanno giocato una partita insufficiente, ma neanche chissà quanto eccelsa, soprattutto il 10, sostituto all'ora di gioco insieme a Loftus-Cheek.

Ai loro posti sono entrati Noah Okafor e Samuel Chukwueze, decisivi con due assist per la doppietta, sorprendente, di Tijjani Reijnders. Insomma, Paulo Fonseca ha ancora una volta avuto ragione, nelle scelte e per il coraggio, quasi a voler dimostrare e confermare che la geopolita dalle parti della Milano rossonera è cambiata, e che possa davvero esistere un Milan diverso rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni.

E bisognare dare merito al portoghese che è stato bravo ed in grado di capirlo, ed è per questo che anche ieri sera, nella vittoria del Diavolo, c'è in primo piano la sua firma.