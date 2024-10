Camarda ora sarà fisso in Prima Squadra? Cosa ne pensa Fonseca e cosa succederà

Comunque sia andata, è stata una serata indimenticabile. Francesco Camarda non se la scorderà mai. Intanto perché ha fissato un nuovo record assoluto, diventando il più giovane calciatore italiano di sempre a 16 anni e 226 giorni a calcare i campi della Champions League. E poi perché sì, gli si vuole ancora più bene, c'è ancora più affetto, più empatia dopo tutti quei festeggiamenti e quel gol annullato per fuorigioco per cui era venuto giù San Siro.

Sogno

La conferma è arrivata anche dal diretto interessato: "Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa. Il gol è stata l'emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più". Ha ragione: il ragazzo è solo all'inizio. E farà di più. Tanto di più.

E ora?

Anche perché le occasioni le avrà. Fonseca ha spiegato come intende gestirlo adesso: "Io, mister Bonera e mister Guidi facciamo il massimo per far crescere i giovani. Noi abbiamo Morata, abbiamo Abraham e Jovic, diventa un po' difficile per Camarda giocare. E a questa età è importante giocare. Ciò che facciamo è cercare di fargli avere più spazio per farlo migliorare, tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra. Talvolta è più difficile giocare in Serie C che in Serie A e viceversa. Quando si allena con noi fa benissimo. Oggi ha lavorato bene per la squadra, con coraggio sulla linea di passaggio. Non mi sembra un ragazzo dell'età che ha quando gioca".

Quindi, come sarà gestito Camarda?

