Gazzetta - Il Milan non ha mollato De Ketelaere: pronto un nuovo rilancio per convincere il Bruges

Dopo il blitz di Paolo Maldini e Frederic Massara in Belgio, in molti erano convinti che il Milan fosse vicino a chiudere l'acquisto di Charles De Ketelaere e invece la trattativa va avanti, anche perchè per il momento i rossoneri da una parte e il Bruges dall'altra non si muovono dalle proprie posizioni. Qualcuno ha addirittura parlato di un Diavolo in procinto di abbandonare la pista e di cambiare obiettivo per la trequarti, ma la realtà è diversa: il Milan è ancora assolutamente in corsa per il giovane belga.

NUOVO RILANCIO - I rossoneri non lo hanno mollato, anzi sono pronti a fare un piccolo rilancio per avvicinarsi ancora di più alla richiesta da 35 milioni di euro del Bruges. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi ha capito che per arrivare alla tanto attesa fumata bianca deve fare un ulteriore sforzo e alzare la sua ultima offerta da 32 milioni di euro, bonus compresi. Ieri non ci sono stati nuovi contatti tra le due società, ma nei piani del Diavolo ci sarà molto probabilmente un nuovo tentativo nelle prossime 48 ore.

PRESSIONE - Intanto non sono giorni facili per De Ketelaere, che continua a spingere per trasferirsi in rossonero, ma per ora il Bruges non lo accontenta. Mentalmente, Charles sta sentendo parecchia pressione, tanto che non è stato in grado di scendere in campo ieri contro il Genk in campionato. Domenica la squadra di Hoefkens sarà impegnata contro l'Eupen e chissà quel giorno dove sarà il giovane talento belga: sarà sul terreno di gioco, in tribuna o a Milano? Difficile dare una risposta ora, bisogna aspettare qualche giorno e poi tutti, De Ketelaere per primo, conosceranno finalmente il suo futuro.