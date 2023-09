Gazzetta - Il Milan pensa già al mercato 2024: Jonathan David primo obiettivo per l'attacco

Nemmeno il tempo di chiudere il mercato 2023 che già si inizia a parlare di quello del 2024, nel quale il Milan avrà un grande obiettivo, cioè prendere un nuovo attaccante che possa rappresentare non solo il presente, ma anche (e soprattutto forse) il futuro del club rossonero. E il primo nome della lista di Furlani e Moncada è quello di Jonathan David, centravanti classe 2000 del Lille.

PRIMO OBIETTIVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che già nelle ultime ore di questo mercato estivo il club di via Aldo Rossi aveva fatto un timido tentativo per il giocatore canadese: tra giovedì e venerdì, infatti, i rossoneri hanno provato a chiederlo in prestito ai francesi, ricevendo però un no come riposta. Ma non si è trattato solo di un’idea last minute perchè il Milan è sulle sue tracce da tempo e ad oggi è il primo obiettivo per l'attacco della stagione 2024-2025. La sua valutazione attuale è altissima, si parla di almeno 60 milioni di euro, ma il suo contratto scade nel 2025 e dunque il Diavolo potrebbe puntare a prendere David a un anno dalla scadenza ad un prezzo più basso.

CONCORRENZA - In attesa di sviluppi nella trattativa, è giusto capire un po' chi è la punta canadese: preso dal Lille come sostituto di Osimhen, è un attaccante che sa calciare sia con il destro che con il sinistro, è abilissimo dell'uno contro uno ed è molto forte tecnicamente, cosa che gli permette di combinare alla grande con i compagni di squadra. Ovviamente sulle sue tracce non c'è solo il Milan, che però si sta muovendo con largo anticipo, nella speranza di anticipare tutta la concorrenza e chiudere per uno dei centravanti giovani più bravi in circolazione.