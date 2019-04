Gazzetta - Kessié, un gol da leader: Franck trasforma in piuma un pallone da 120 chili

Un gol pesantissimo, quello realizzato ieri contro la Lazio, di quelli che possono indirizzare - positivamente s’intende - la stagione. A mettere la firma su questo gol - osserva stamane La Gazzetta dello Sport - è un ragazzo che fino a qualche giorno fa era arrabbiato anche col mondo intero. Anche con il Milan. Franck Kessié negli ultimi tempi aveva fatto parlare di sé per questioni disciplinari e non per motivi di campo.

SCORIE - Le immagini della rissa sfiorata in panchina con Biglia nel corso del derby sono ancora nitide. Gattuso l’aveva presa non male, ma malissimo. L’aveva considerato un tradimento per due motivi: il primo di ordine etico, perché Rino ha sempre messo al primo posto i valori del gruppo. Il secondo di carattere personale, perché Franck è sempre stato un suo guerriero, uno dei suoi prediletti. Insomma, un titolarissimo, giusto per intenderci. Le scuse non sono bastate a evitargli una multa salatissima (circa 40mila euro), sanzione che Kessié aveva mal digerito.

RISCATTO - Da lì in poi si erano innescati cento discorsi sul possibile addio in estate del centrocampista ivoriano, uno dei principali colpi messi a segno dal duo Fassone-Mirabelli sotto la gestione cinese. Ma ieri Franck si è riscattato, trasformando in piuma un pallone da 120 chili, e l’ha fatto sotto la Sud. Un gol che pesa e che potrebbe cambiare il suo futuro. Ma anche quello del Milan.