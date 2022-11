Gazzetta - La spinta di San Siro, dei recuperi e del... mercato: Ziyech idea per gennaio, ma servono due uscite

MilanNews.it

Alle 18 sarà un crocevia importante per la stagione dei rossoneri: con i tre punti contro la Fiorentins di Italiano, il Milan chiuderebbe questa prima parte di campionato a otto distanza dal Napoli, che ieri ha vinto la sua undicesima partita consecutiva in campionato. A spingere la squadra di Pioli ci sarà anche San Siro questa sera: contro la viola sono attesi 73mila spettatori. Una grande spinta, che alla ripresa potrà avere una mano dal mercato e dai recuperi.

Vecchio pallino

Il Milan, come sempre, è pronto a cogliere le possibili occasioni sul mercato. L'idea di Hakim Ziyech, scrive la Gazzetta dello Sport, non ha mai smesso di girare attorno al Milan: questa estate era considerato un'alternativa a De Ketelaere, dunque uno escludeva l'altro; l'esterno marocchino, ora, potrebbe portare un'opzione in più sulla trequarti.

Problema stipendio

Sarebbe di certo un grande apporto quello che Ziyech potrebbe dare al Milan, che avendo già guadagnato l'accesso agli ottavi di Champions può alzare il conto diverse cessioni: Ballo-Tourè è un nome che potrebbe piacere in Francia, mentre Adli, titolare solo una volta in questa prima parte di stagione, potrebbe andare in prestito in A per trovare i ritmi.