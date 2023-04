Gazzetta - ll Milan si gioca la Champions e il mercato: ecco perché qualificarsi è fondamentale

MilanNews.it

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Milan e Inter stanno vivendo un paradosso. Sulle ali dell'entusiasmo si giocheranno in una tesissima semifinale un posto nella finalissima di Champions League ma intanto sono rivali (e attualmente fuori) dai primi quattro posti in campionato che garantiscono l'automatico accesso alla prossima edizione. Non qualificarsi avrebbe risvolti economici negativi e potrebbe costringere a un mercato risicato.

Differenza

La rosea sottolinea l'importanza di centrare il quarto posto in campionato, proprio da un punto di vista economico. Se, per esempio, il Milan arrivasse in quarta posizione incasserebbe tra premio Uefa e botteghino circa 50-60 milioni di euro. Una cifra anche più alta di quanto guadagnato grazie ai passaggi del turno contro il Tottenham e il Napoli. Inutile dire che se poi dovesse riuscire in una cavalcata anche solo per metà simile a quella di questa stagione, gli incassi lieviterebbero. Per questo motivo, in campionato, non si può lasciare nulla di intentato, anche se ci sono due euroderby all'orizzonte. La squadra di Pioli, complice l'incertezza giudiziaria sulla Juventus, è tornata al quinto posto a -3 dalla Roma che occupa la quarta posizione: dopo la partita di Lecce di domani, il Milan sarà proprio all'Olimpico a fare visita ai giallorossi. Quindi tre partite in casa: Cremonese, Lazio e andata di Champions con l'Inter.

Mercato spompato

Sarebbe banale da sottolineare ma il mercato rossonero, in caso di mancata qualificazione, ne risentirebbe parecchio. Se i rossoneri arrivano quarti in campionato: le speranze di rinnovare il contratto di Leao aumentano, così come quelle di trattenere Brahim Diaz. Inoltre ci sarebbe spazio per investire qualcosa in ulteriori rinforzi che possano allungare e migliorare la rosa. Con un quinto posto, o anche più basso, non solo ci sarebbe poco spazio per le trattative ma anche Stefano Pioli, sempre difeso a spada tratta dal club anche nei momenti più complicati, potrebbe tornare a essere in bilico per la prossima stagione. Dunque il Milan si gioca intanto in e per la Champions. A partire da domani bisognerà cercare di mettere in cascina il maggior numero di punti possibile.