Gazzetta - Mercato Milan: il rinforzo a centrocampo sarà Bennacer. Si continua invece a lavorare per il difensore

Nella conferenza stampa prima dell'ultimo match di campionato contro l'Udinese, Stefano Pioli, rispondendo ad una domanda sul mercato, ha dichiarato che, visti il lungo infortunio di Tommaso Pobega, che sarà out fino ad aprile, e la partenza di Rade Krunic, non gli dispiacerebbe un rinforzo anche a centrocampo. La sensazione però è che in quel reparto non arriverà nessuno, a meno che non si presenti una super occasione in questi ultimi giorni di gennaio.

RIECCO BENNACER - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il rinforzo in mezzo al campo sarà Ismael Bennacer: la sua Algeria è stata infatti eliminata ai gironi dalla Coppa d'Africa e quindi è pronto a rientrare in Italia. C'è solo da capire quando potrà tornare in campo visto che il centrocampista rossonero ha saltato due gare su tre della sua nazionale per un problema muscolare. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma la sensazione è che comunque difficilmente sarà a disposizione per la sfida di sabato a San Siro contro il Bologna, più facile che ci sia la settimana dopo contro il Frosinone.

UN ALTRO DIFENSORE? - Con il rientro anticipato di Bennacer, Stefano Pioli avrà a disposizione cinque giocatori per tre posti, che non sono tanti, ma dovrebbero comunque essere sufficienti per la seconda parte di stagione. E' questo il pensiero dei dirigenti del Diavolo, i quali sono invece ancora al lavoro per provare a regalare al tecnico milanista un altro difensore centrale. I nomi che circolano sono sempre tanti e in via Aldo Rossi stanno aspettando gli ultimi giorni di mercato, nella speranza che uno dei giocatori puntati possa arrivare in prestito. Chalobah, Lenglet, Adarabioyo e Brassier: arriverà uno di loro o uscirà qualche altro nome a sorpresa? Non è ovviamente nemmeno esclusa la possibilità che alla fine non arrivi nessuno. Il Milan non vuole prendere un giocatore tanto per prenderlo, ma serve un profilo che possa essere utile alla squadra.