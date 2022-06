Gazzetta - Milan, 100 milioni da investire. Dal duo del Lille ai gioiellini di Bruges

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo step di livello è arrivato, il Milan si è laureato Campione d'Italia per la diciannovesima volta, undici anni dopo l'ultimo trionfo. Dopo aver rimesso il vessilo rossonero in cima al calcio italiano, ora il club di via Aldo Rossi - soprattutto dopo l'arrivo di Cardinale - vuole continuare la sua crescita, affermandosi in patria ma soprattutto crescendo in Europa. Per questo motivo quest'estate il mercato si preannuncia bollente.

La carica dei 100 parte da Lille

Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, nella casse del Milan ci sarebbero almeno 100 milioni di euro da poter investire nella prossima sessione di mercato. Gli introiti della vittoria dello Scudetto, quelli per la partecipazione alla prossima Champions e il risparmio nei mesi di gennaio fanno sì che per quest'estate il budget sia corposo. I rossoneri non si faranno pregare e hanno intenzione di migliorare la rosa che quest'anno ha chiuso davanti a tutti in Italia. I primi due obiettivi arrivano dalla Francia. Con Renato Sanches è praticamente tutto fatto: l'accordo con il portoghese c'è da tempo e va definita la cifra con il Lille che si aggirerà sui 15 milioni, molti meno rispetto ai 30 che il club francese chiedeva fino a poco tempo fa. Poì c'è Sven Botman che vorrebbe vestire il rossonero ma su cui c'è una maggiore concorrenza, specialmente da parte del Newcastle, che sta facendo tentennare il Lille. Addirittura nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile inserimento del Psg che complicherebbe ulteriormente le cose... Si parla di cifre attorno ai 30 milioni.

Da Bruges a Roma

Ma il reparto in cui il Milan sembra orientato a investire di più è quello offensivo. Tutto è già fatto, ad eccezione delle visite e della firma che avverranno entro fine mese, per Divock Origi che si accaserà a parametro zero a Milanello. Prendere una punta ancora giovane ma esperta come il belga senza aprire il portafoglio, permetterà di concentrare i propri sforzi economici sulla trequarti e sulla fascia destra. Per queste zone del campo il casting è affollato. Due calciatori che, secondo la rosea, sono in alternativa l'uno con l'altro sono Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere. Entrambi hanno avuto già esperienze in Europa, di diverso tipo, e potrebbero esplodere nella prossima stagione giocando la Champions. Il belga costa sui 35 milioni mentre per il giallorosso la questione cartellino è molto più spinosa con la Roma che spara alto: per questo il Milan ragiona sulle contropartite tecniche. Infine c'è Noa Lang che dal Bruges, per sua stessa ammissione, partirà sicuramente e per una cifra più ragionevole che si attesta attorno ai 20 milioni. Tre giocatori con caratteristiche diverse ma che possono adattarsi in ogni zona della trequarti di Pioli.