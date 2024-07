Gazzetta - Milan, accordo trovato con Fofana. Ora si prova ad accelerare con il Monaco

Ora che è uscito dall'Europeo dopo la sconfitta della sua Francia contro la Spagna in semifinale, Youssouf Fofana può pensare al suo futuro che sarà lontano dal Monaco. Nella sua testa ha anche già deciso quale sarà la sua nuova squadra: è il Milan, club con cui ha raggiunto un accordo di massima per un contratto di cinque anni. A livello di ingaggio, si partirà da una base fissa di due milioni e mezzo e salirà grazie ai bonus.

VOGLIA DI MILAN - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che manca da sistemare la parte variabile del contratto, ma la volontà del giocatore è piuttosto chiara. Da mesi ormai Fofana ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Monaco che scade nel 2025 e di andare via. Dopo l'Europeo, il francese è attualmente in vacanza, ma ha ribadito nuovamente al suo entourage di fare il possibile per fargli vestire la maglia del Milan, dove ritroverebbe i suoi compagni di nazionale Mike Maignan e Theo Hernandez.

SI TRATTA CON IL MONACO - Trovato l'accordo con il centrocampista, ora i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare un'intesa con il Monaco che parte da una valutazione di 20 milioni di euro più qualche bonus. ll club monegasco sa di doverlo vendere, ma non vuole svenderlo nonostante abbia un solo anno di contratto. Il Milan, da parte sua, spinge molto su quest'ultimo aspetto e sulla volontà del giocatore e per questo partirà da una proposta iniziale di una decina di milioni più bonus per arrivare ad un totale di quindici. Ci sarà da trattare, ma Fofana vuole solo il Diavolo e spera che il Monaco non lo ostacoli.