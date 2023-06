Gazzetta - Milan, attaccante cercasi: Pioli chiama Thuram, contatti per Scamacca

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle priorità assolute del mercato del Milan è il ruolo di centravanti: Olivier Giroud, dopo una stagione eccellente per un 37enne sempre in campo, merita di avere un attaccante più giovane con cui alternarsi e a cui poter consegnare il testimone. Questa necessità sarebbe testimoniata dall'operato della dirigenza rossonera che avrebbe due nomi caldi sul piatto.

Pioli chiama Marcus

Il primo profilo è quello di Marcus Thuram. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese classe 1997, libero di firmare a zero dopo diverse stagioni al Borussia Moenchengladbach, è stato chiamato direttamente da Pioli che ha provato a convincerlo spiegandogli il progetto e il ruolo centrale che potrebbe avere al Milan. Diversamente, al Psg, concorrente numero uno per il giocatore, rischierebbe di trovare meno spazio. L'interesse per Thuram è ormai in crescendo da tempo e sarebbe un calciatore che rispecchia tutte le caratteristiche desiderate dai rossoneri: ancora giovane ma già con grande esperienza, mix di potenza, velocità e tecnica che può ricoprire diverse zone del campo. Il colpo a zero sarebbe molto interessante.

Scamacca

Il secondo nome è un ritorno di fiamma ed è quello di Gianluca Scamacca, reduce da una stagione travagliata al West Ham, chiusa anzitempo per guai fisici che rappresentano la maggiore red flag agli occhi degli uomini mercato rossoneri. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta la rosea questa mattina, si sarebbero riallacciati i contatti. Quest'anno per Scamacca annata da appena 8 gol, molti dei quali in Conference League dove gli Hammers hanno trionfato qualche giorno fa in finale contro la Fiorentina. Il club londinese ora deve capire come ha intenzione di mettere sul mercato l'attaccante italiano: a titolo definitivo o in prestito. Intanto il Milan si è assicurato di tenere vivi i rapporti con il giocatore anche perché pure la Roma nelle ultime ore si è fatta avanti con insistenza.