Gazzetta - Milan, caccia al grande bomber (ma non solo): coppe e cessioni finanzieranno il mercato rossonero

vedi letture

Il primo obiettivo è senza dubbio un grande centravanti, ma il mercato estivo rossonero non si limiterà a questo: gran parte del budget sarà riservato alla punta, mentre il resto servirà per prendere un nuovo centrocampista e un nuovo difensore centrale. Serviranno parecchi milioni di euro, soldi che arriveranno dalle coppe e dalla cessione di alcuni giocatori.

COPPE E CESSIONI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la qualificazione alla nuova Champions League porterà 50 milioni, che è l’incasso garantito dalla sola partecipazione alla massima competizione europea per club che dal prossimo anno avrà un nuovo format. In via Aldo Rossi, sperano poi di avere nuovi introiti anche dalla vittoria in questa stagione dell'Europa League, traguardo che porterebbe circa altri 40 milioni. A questo si aggiungono le cessioni estive di alcuni giocatori attualmente in prestito come De Ketelaere (26 milioni), Saelemaekers (10 milioni) e Daniel Maldini (4-5 milioni). Siamo così a circa 130 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con l'eventuale cessione di qualche big, ma solo se dovessero arrivare a Casa Milan delle super offerte davvero irrinunciabili (come è successo l'estate scorsa con Tonali).

OBIETTIVI DI MERCATO - Queste risorse verranno utilizzate in gran parte per prendere un nuovo centravanti, per il quale serviranno almeno 50 milioni. I profili che piacciono di più sono sempre i soliti: Zirkzee del Bologna, Gyokeres dello Sporting Lisbona, Sesko del Lipsia e David del Lille. Il Milan proverà poi a rinforzare anche gli altri reparti: in mezzo al campo, il nome nuovo è quello di Zubimendi della Real Sociedad, su cui c'è anche la Juventus, mentre in difesa sono sempre calde le piste che portano a Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg.