Gazzetta - Leao flop con la fascia da capitano. Furlani lo blinda: "Resta al Milan"

Viste le assenze di Davide Calabria e Theo Hernandez, ieri contro la Juventus, Rafael Leao ha indossato la fascia da capitano del Milan, anche se purtroppo non ha fornito la prestazione che tutti si aspettavano: il portoghese, come tutto il Diavolo, non sta attraversando un momento di forma brillante e si è visto anche ieri a Torino. I rossoneri riponevano in lui gran parte delle loro speranze, ma il numero 10 milanista ha deluso ancora una volta contro una big (nelle ultime settimane era già successo contro Roma e Inter).

PRESTAZIONE NEGATIVA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che Stefano Pioli sperava di dare una spinta in più a Leao con la fascia da capitano, un po' com'era successo a settembre quando decise la gara casalinga contro il Verona con un gol. Purtroppo ieri contro la Juventus le cose non sono andate bene: i compagni lo hanno cercato spesso, ma lui non ha saputo essere determinante come altre volte. Alcuni numeri della sua partita fanno capire bene la sua prestazione negativa: 19 palle perse e 6 dribbling non riusciti.

FUTURO ROSSONERO - In merito al suo futuro, nel post-partita di ieri, è intervenuto l'ad rossonero Girogio Furlani, il quale ha blindato Leao: "Rafa è un giocatore del Milan, ha un contratto lungo e vuole rimanere al Milan. Quindi rimane”. Poche parole, ma molto significative che hanno un messaggio molto chiaro: il nuovo Milan che nascerà in estate e che avrà un nuovo allenatore avrà in rosa anche Rafael Leao.