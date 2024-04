Una scelta che non si può assolutamente sbagliare

Dopo la notizia di Julen Lopetegui sempre più vicino al Milan, si è scatenata ieri la protesta dei tifosi milanisti: prima c'è stato il duro comunicato della Curva Sud Milano, poi i messaggi di rabbia sui social da parte dei milanisti con l'hashtag #nopetegui. Dietro a questa insurrezione popolare, c'è l'amore, la passione e la voglia di tornare a vincere subito dei supporters del Diavolo dopo una stagione che ha avuto più delusioni che soddisfazioni.

RIFLESSIONI - Il Milan sembra aver fatto la sua scelta per la panchina, ma le proteste dei tifosi hanno "costretto" la dirigenza di via Aldo Rossi a fare un passo indietro e a tornare a riflettere sul da farsi. Questo non vuol dire che Lopetegui sicuramente non arriverà, ma iniziare la stagione con un tecnico che la piazza non vuole non conviene a nessuno. Anche perchè basterebbe solo qualche risultato negativo, magari anche nelle amichevoli estive, per rendere ancora più complicato il lavoro del tecnico spagnolo.

I TIFOSI VOGLIONO CONTE - I tifosi rossoneri hanno un solo nome in testa, cioè Antonio Conte. Il Milan non ha mai inserito nella lista dei candidati l'ex ct azzurro, il quale invece, in base alle voci che circolano, verrebbe di corsa a Milanello. Dopo un'annata così, senza titoli e con l'Inter che ha vinto la seconda stella, i milanisti hanno voglia di tornare a vincere subito e non accettano un allenatore e un progetto che non hanno la vittoria come priorità. Per questo vogliono Conte, mettendo anche da parte il suo passato bianconero e nerazzurro.

DAVANTI A UN BIVIO - Cosa succederà adesso? Gerry Cardinale e i dirigenti del Diavolo sono davanti ad un bivio: ascolteranno i tifosi e andranno sul loro prescelto oppure andranno avanti per la loro strada e prenderanno comunque Lopetegui? Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, quel che è certo è che la scelta del nuovo allenatore non può essere assolutamente sbagliata. E' la base su cui si costruirà la nuova stagione e prendere un tecnico già contestato dai tifosi vorrebbe dire iniziare l'annata già con il piede sbagliato.