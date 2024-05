Il Giornale - Leao, la lezione della panchina è servita: Rafa entra ed è decisivo con un gol e un assist

Quando sono uscite ieri sera le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, si sono notate subito alcune assenze piuttosto importanti nell'undici del Diavolo: niente maglia da titolare, infatti, per Calabria, Tomori, Theo Hernandez e soprattutto Leao. Il portoghese è entrato in campo ad inizio ripresa e lo ha fatto con l'atteggiamento e lo spirito giusto, dando la svolta necessaria al match.

LA LEZIONE E' SERVITA - Lo riferisce questa mattina Il Giornale, secondo cui la lezione della panchina nel primo tempo è servita al portoghese, il cui ingresso sul terreno di gioco ha dato la svolta decisiva al Milan per chiudere la gara contro il Cagliari e per dilagare anche nel finale di partita. Che Leao fosse entrato con il piglio giusto lo si è capito subito: cross di Pulisic dalla destra, Rafa taglia davanti al difensore (movimento che non fa quasi mai) e traversa. Poco dopo, il portoghese ha regalato un assist al bacio all'americano per la rete del momentaneo 2-0.

BEL GOL - All'83' ecco poi il sigillo personale di Leao con una delle sue solite accelerazioni che hanno tagliato in due la difesa del Cagliari: filtrante in profondità di Bennacer per l'ex Lille che salta in velocità due avversari, scarta anche il portiere e poi insacca il gol del 4-1 a porta vuota. L'esclusione iniziale ha forse fatto scattare qualcosa in Leao dopo le ultime deludenti prestazioni e i fischi di San Siro al momento della sostituzione contro il Genoa. La lezione è servita.