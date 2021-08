Gazzetta - Milan e Faivre più vicini: il francese primo alleato dei rossoneri, Brest rassegnato a cedere

Tutto su Romain Faivre. A meno che non dovesse sbocciare la trattativa col Brest. In quel caso, il Milan, sul filo di lana del mercato, potrebbe virare nuovamente su Jesus Corona, ma questa è un’altra storia... In questo momento, infatti, il principale obiettivo del club rossonero è il 23enne francese, autentico jolly in grado di agire sia da trequartista che da esterno d’attacco.

DISTANZA COLMABILE - Le attenzioni del Milan, dunque, sono tutte su Faivre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Brest chiede 15 milioni cash per il cartellino del giocatore, mentre l’offerta rossonera non supera quota 10, a cui eventualmente aggiungere bonus legati al rendimento personale e di squadra. Una distanza - scrive la rosea - che così si potrebbe ridurre fino a permettere un punto di incontro a metà strada.

L’ALLEATO - I francesi sembrano ormai rassegnati a cedere. Anche perché il Milan ha un alleato prezioso nella trattativa, ovvero lo stesso Faivre, che spinge per trasferirsi in Italia. Ieri, dopo essere stato inserito tra i convocati, il centrocampista non si è unito ai compagni in partenza per Strasburgo: un segnale chiaro della volontà di traslocare.