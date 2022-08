Gazzetta - Milan, ecco il rinforzo in difesa: fatta per Thiaw dallo Schalke, oggi a Milano

MilanNews.it

Un'ottima serata per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri. Oltre al successo della squadra di Pioli contro il Bologna per 2-0, l'allenatore rossonero potrà contare su un uomo in più in difesa: Malick Thiaw, centrale che arriva dallo Schalke 04. Dopo aver sondato più profili, tra cui Chalobah del Chelsea e Tanganga, alla fine il Milan ha deciso di chiudere per il classe 2001, che oggi sbarcherà a Milano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Difesa completata

Thiaw arriva al Milan a titolo definitivo per un cifra pari a sei milioni di euro,aggiungendosi a Tomori, Kalulu, Kjaer e Gabbia. Il giocatore è il profilo ideale e in linea con l'identikit che cercava il Milan: giovane e di prospettiva, veloce ed esplosivo. Il classe 2001, scrive la rosea, ha già collezionato ben 61 presenze con lo Schalke, oltre ad essere nel giro della Nazionale Under 21.

Pioli contento

Al termine della partita contro il Bologna, mister Pioli ha commentato così a Sky l'arrivo di Thiaw in rossonero, che domani svolgerà le visite mediche: "È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, è intelligente, ha buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo".