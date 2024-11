Gazzetta - Milan, Fonseca si affida al ritrovato Leao per far partire la rimonta rossonera

La distanza della vetta della classifica è già importante, ma Paulo Fonseca non ha ancora abbandonato l'idea di poter lottare per lo scudetto: dieci punti dal Napoli capolista non sono pochi (il Milan ha una partita da recuperare), però il portoghese crede nella rimonta della sua squadra. Ovviamente il Diavolo non può più sbagliare, a partire dalla gara casalinga di questa sera a San Siro contro l'Empoli.

FILOTTO ANCHE IN CAMPIONATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se i rossoneri vogliono risalire la classifica non si possono permettere altri passi falsi. In Champions League, dopo le prime due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, sono arrivate tre vittorie di fila che hanno messo il Milan in ottima posizione e ora può sognare addirittura la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dalle insidie del playoff. Ora serve un filotto del genere anche in campionato dove la formazione milanista è reduce da due pari consecutivi contro Cagliari e Juventus.

FONSECA E LEAO - Per far partire la rimonta rossonera, Fonseca si affida in particolare a Rafael Leao che è tornato ad essere il trascinatore del Milan. Ora anche il tecnico portoghese è soddisfatto del suo connazionale come ha spiegato ieri in conferenza stampa: "Adesso sì è meglio lasciarlo in campo. Noi allenatori usiamo diverse strategie: la prima con Rafa non ha funzionato, la seconda sta dando i suoi frutti". Le panchine, insomma, gli hanno fatto bene e un Milan che vuole risalire la classifica in Serie A non può prescindere dal suo numero 10.