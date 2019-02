Gazzetta - Milan, Gattuso può sorridere per l'inedita abbondanza: ma ora ha il problema delle scelte

Abate al centro della difesa, Calabria mezzala. Sembra passata un'eternità, invece... Soluzioni che rendono bene l’idea di quante difficoltà il Milan abbia dovuto fronteggiare durante l’emergenza infortuni autunnale. Fortunatamente, oggi il quadro è ben diverso. E Gattuso può sorridere per l'inedita abbondanza.

CENTROCAMPO - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il rientro di Conti in campo, quello di Biglia in panchina e l’imminente recupero di Caldara offrono al tecnico un ventaglio di opzioni da valutare con calma. Adesso Rino ha il problema delle scelte, che riguarda tutti i reparti (attacco compreso). Quello più significativo, però, è a centrocampo. La linea mediana Kessie-Bakayoko-Paquetà è una sicurezza, un punto di forza per il Milan. Toccherà a Gattuso trovare il modo corretto di reinserire Biglia nella macchina rossonera.

SCELTE DOLOROSE - E poi c'è Conti, che ovviamente scalpita. Il terzino rossonero deve fare i conti con Calabria, uno dei migliori nell'ultimo periodo. L'ex atalantino troverà certamente spazio nel corso della stagione (non è escluso che possa giocare dall'inizio già contro l'Empoli), ma scalare le gerarchie non sarà affatto semplice. Insomma, la primavera di Gattuso sarà fatta anche di scelte dolorose.