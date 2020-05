Gazzetta - Milan, il PSG ci prova ma Theo non si tocca: per i rossoneri è incedibile

Theo Hernandez è certamente la sorpresa più bella della stagione del Milan, ma non solo: dando una sguardo alle campagne acquisti degli ultimi anni del club di via Aldo Rossi, infatti, il terzino francese è senza dubbio il colpo più importante dei recenti mercati rossoneri. Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ora Theo vale almeno il doppio.

ALTO RENDIMENTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questa annata, il francese, che punta a conquistarsi anche un posto fisso in Nazionale, è stato uno dei pochi giocatori del Diavolo ad accendere San Siro e in poco tempo è diventato uno degli idoli dei tifosi milanisti. Il suo ottimo rendimento non è ovviamente passato inosservato: in particolare, sulle sue tracce c'è il PSG che ha messo Hernandez nella lista della spesa per la prossima stagione.

PUNTO FERMO - In via Aldo Rossi, non hanno però nessuna intenzione di privarsi del loro terzino goleador: il francese non è assolutamente sul mercato perchè è una delle colonne su cui il Milan vuole costruire il progetto nn solo del prossimo anno, ma anche di quelli successivi (il suo contratto scade nel 2024). Theo ha dimostrato tutte le sue qualità di spinta in questa stagione e quindi sarebbe perfetto per il calcio aggressivo e sfrontato di Rangnick o Nagelsmann.