Gazzetta - Milan irriconoscibile, la Roma espugna San Siro: al ritorno servirà un altro Diavolo

vedi letture

Il primo round se lo aggiudica la Roma, ma tra una settimana all'Olimpico servirà certamente un altro Milan per portare a casa il pass per le semifinali di Europa League. I rossoneri non hanno giocato la partita che i tifosi milanisti si aspettavano: a parte qualche rara eccezione come Reijnders e Chukwueze, entrato in campo molto bene nel finale di partita, tutti i giocatori del Diavolo hanno deluso, soprattutto i più attesi come per esempio Leao e Giroud, che negli ultimi minuti ha fallito una clamorosa occasione per il pareggio.

MILAN IRRICONOSCIBILE - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli non ha trovato il modo per liberarsi della ragnatela che ha costruito Daniele De Rossi, ma i primi colpevoli sono i giocatori, davvero irriconoscibili ieri sera. Per fortuna del Milan, il discorso qualificazione è assolutamente aperto, ma a Roma servirà un altro Diavolo per rimontare i giallorossi. In particolare, ci sarà bisogno di un Leao ispirato come nelle ultime settimane e non quello molle e trasparente di ieri, uscito tra l'altro tra i fischi dei tifosi presenti a San Siro (da capire se erano per lui o per il cambio di Pioli).

CHE ERRORE GIROUD! - A decidere il match di andata è stato un gol di Mancini su corner al 17' del primo tempo. Da quel momento, la partita della Roma si è messa sui binari giusti: la formazione di De Rossi si è infatti chiusa tutta in difesa e ha provato a rendersi pericolosa in ripartenza. Il Milan ha trovato pochissimi spazi, ma qualche chance l'ha comunque creata, soprattutto con delle conclusioni da fuori area di Reijnders. Ma la grande chance è arrivata nel finale con Giroud che da due passi a colpito la traversa dopo una splendida azione personale di Chukwueze. Tra una settimana è in programma la sfida di ritorno all'Olimpico e il Milan dovrà giocare una partita completamente diversa.