Gazzetta - Milan-Kaio Jorge: il Santos abbassa la sua richiesta (4 mln), ma i rossoneri puntano ad un ulteriore sconto

La volontà del Milan è quella di inserire nella rosa milanista un altro attaccante, questa volta però un giovane che possa crescere al fianco di due giocatori esperti come Ibrahimovic e Giroud. E la prima scelta, da diverse settimane ormai, è Kaio Jorge, punta classe 2002 che ha un contratto con il Santos fino al 31 dicembre 2021. Il club brasiliano ha bisogno di monetizzare e per questo ha abbassato la sua richiesta iniziale che era di 10 milioni di euro.

IL MILAN ASPETTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ora i dirigenti verdeoro si potrebbero accontentare di una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Questo perchè non vogliono correre il rischio che Kaio Jorge arrivi a scadenza e vada via a gennaio da svincolato a costo zero. Nonostante la concorrenza sia molto agguerrita, il Milan non ha fretta di chiudere, anzi i rossoneri puntano ad arrivare a fine mercato quando il Santos potrebbe accontentarsi di un indennizzo non superiore ai due milioni di euro.

ACCORDO DI MASSIMA - In via Aldo Rossi sono tutti piuttosto tranquilli anche perchè avrebbero già un accordo di massima con il giocatore per un quinquennale importante. Se il Diavolo non ha fretta, lo stesso non si può dire del Santos che vorrebbe invece fare chiarezza in tempi brevi. Il braccio di ferro tra le due società continua, il Milan resta in attesa di un ulteriore sconto, consapevole del fatto che Kaio Jorge ha già scelto che maglia vuole indossare nella prossima stagione.