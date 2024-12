Gazzetta - Milan, l'approccio è importante: l'ottavo si trasforma in un allenamento

Il risultato parla chiaro, il Milan vince 6-1 contro il Sassuolo a San Siro e si qualifica senza alcuna difficoltà ai quarti di finale di Coppa Italia. Una serata perfetta per i rossoneri che riescono a mettere in atto il piano preparato e a spendere il minor carico di energie possibili. Oltre a questo è anche la modalità con cui la squadra ha vinto che fa bene sperare, da grande squadra e senza troppi complimenti.

Piano gara top

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel commentare la gara di ieri sera, sottolinea come il piano gara pensato da Paulo Fonseca è riuscito alla perfezione. In vista della gara di venerdì contro l'Atalanta, il tecnico portoghese ha deciso di fare un massiccio turnover, cambiando otto uomini rispetto alla gara contro l'Empoli; allo stesso tempo, però, l'ex Lille ha optato per mandare in campo dall'inizio i suoi tre uomini migliori: Fofana, Reijnders e Leao. Il messaggio era chiarissimo: partire forte e gestire poi. Progetto riuscito alla perfezione con i rossoneri che dopo 23 minuti erano già in vantaggio di quattro gol. In gare come questa l'approccio e l'atteggiamento sono fondamentali per non restare impantanati: il fatto che dopo l'Empoli anche contro il Sassuolo ci sia stato un approccio serio e deciso alla gara, potrebbe voler dire che qualcosa è cambiato.

Allenamento

Le scelte di Fonseca e i devastanti primi 23 minuti della squadra hanno fatto sì che il resto della gara si trasformasse in un allenamento agonistico. Un'ottima notizia per Fonseca che ha potuto far giocare chi il campo lo ha visto meno come Calabria - autore di un gol - o la coppia di centrali Tomori-Pavlovic, lo stesso Chukwueze in grande spolvero. In generale la squadra ha mostrato segnali di crescita nell'atteggiamento ma la prova decisiva per scoprire se qualcosa è davvero cambiato, arriverà venerdì in casa dell'Atalanta che è forse la squadra più in forma del campionato e sicuramente quella che sta esprimendo il calcio migliore: la difesa, rilassata con Empoli e Sassuolo, sarà molto più sollecitata e stressata al Gewiss Stadium. Intanto il Milan ha ritrovato il sorriso in campo.