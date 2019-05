Gazzetta - Milan, Leonardo pensa alle dimissioni: il brasiliano riflette. E Gattuso risale

In casa Milan è già tempo di riflessioni, nonostante ci sia ancora una partita (decisiva) da giocare. Una volta chiuso il campionato, i vertici di via Aldo Rossi avranno più chiare le idee su come e con chi avviare la nuova stagione. Ma anche i dirigenti stessi - come riporta La Gazzetta dello Sport - stanno facendo le rispettive valutazioni. Stando all’indiscrezione, Leonardo starebbe pensando all’addio.

RIFLESSIONI - Il brasiliano non avrebbe ancora preso una decisione, ma il disagio sarebbe tale da spingerlo a valutare le dimissioni. E se Leo anticipasse i tempi rispetto alla scelta di Elliott e di Gazidis, si chiede la rosea? Se fosse lui a fare per primo un passo indietro e a rinunciare al lungo e ricco contratto che lo lega al Milan? L’essersi sentito messo in discussione - ma anche il clima di incertezza - potrebbe aver affrettato la valutazione sul proprio destino. Lunedì, finita la stagione, potrebbero già esserci delle novità.

NUOVI EQUILIBRI - Insomma, da Gattuso a... Leonardo. Per settimane Rino è stato in bilico, ma ora starebbe risalendo posizioni. Per il direttore tecnico non è stato d’aiuto il rapporto, spesso spinoso, con l’allenatore, il quale ha invece instaurato un rapporto diretto e molto cordiale con Gazidis. Così la figura del brasiliano si è sempre più indebolita, mentre paradossalmente si è rinforzata quella di Gattuso.