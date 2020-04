Gazzetta - Milan, Milik primo nome della lista per il dopo-Ibra: il Napoli chiede 40 mln

Con Zlatan Ibrahimovic che sembra intenzionato a lasciare il Milan al termine di questa stagione, in estate il club di via Aldo Rossi dovrà necessariamente cercare un grande attaccante in vista del prossimo anno perchè il solo Leao, su cui i rossoneri vogliono puntare fortemente, non può bastare. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento il nome più caldo è quello di Arkadiusz Milik.

NIENTE RINNOVO - L'attaccante polacco sembra essere in uscita dal Napoli: il suo contratto scade infatti nel 2021, ma il rinnovo è in alto mare in quanto il giocatore vorrebbe cambiare aria. Senza prolungamento, il club azzurro sarà costretto a cederlo in estate per evitare di perderlo a zero un anno dopo. La richiesta di De Laurentiis per il Arek parte comunque da una cifra piuttosto importante, cioè 40 milioni di euro, e difficilmente accetterà l'inserimento di qualche giocatore nella trattativa.

CONCORRENZA - Il Milan non è però l'unica squadra che ha messo gli occhi su Milik: anche l'Atletico Madrid, infatti, è sulle tracce del centravanti polacco. Per i rossoneri non sarà quindi facile convincerlo ad accettare la proposta milanista visto che gli spagnoli gli potranno offrire la possibilità di giocare la Champions League e di lottare per i primi posti della Liga. Il Diavolo non può proporgli obiettivi così importanti, ma allora stesso tempo può garantirgli un ruolo di primo piano del Milan 2020-2021 e il posto da titolare in attacco.