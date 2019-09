Gazzetta - Milan, novità Paquetà: non più soltanto mezzala, chance in attacco per il brasiliano

Tutto confermato, anzi no. Il Milan che scenderà in campo al Bentegodi potrebbe essere leggermente diverso da quello schierato contro il Brescia prima della sosta. L’inserimento, o meglio, la posizione di Lucas Paquetà. potrebbe rappresentare la novità vera di questa trasferta a Verona. Dopo averlo battezzato mezzala, mister Giampaolo - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - sembra intenzionato a dargli una chance in un altro ruolo.

ORDINE - L’idea del tecnico milanista è che possa muoversi in un attacco fluido, con Suso esterno e Piatek punta centrale. Dal brasiliano Giampaolo vuole un ordine tattico superiore e una partecipazione attiva alla fase difensiva. Insomma, più disciplina e meno improvvisazione. Un giocatore più "europeo", che sappia abbinare qualità e corsa, equilibrio e dinamismo. In parole povere, Paquetà deve essere più ordinato ma anche più pungente là davanti. In fondo, l’allenatore lo ha sempre detto: il suo trequartista deve avere le caratteristiche dell’attaccante.

TRASLOCO - Lucas è tornato in settimana da Los Angeles, dove il Brasile è stato sconfitto dal Perù, ma pare che il viaggio e il fuso orario non abbiano lasciato tracce sul ventiduenne talento milanista. Giampaolo pare aver abbandonato la posizione netta delle prime settimane. Paquetà evidentemente sta facendo di tutto per convincerlo della sua versatilità. L’ex Flamengo, dunque, potrebbe almeno per oggi traslocare, con Calhanoglu confermato sul lato sinistro del centrocampo.