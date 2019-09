Gazzetta - Milan, Piatek si è sbloccato: il polacco scaccia la maledizione e punta l’Inter

L'incubo di Kris Piatek, che fino a ieri sera non aveva segnato nè in amichevole nè in partite ufficiali, è finalmente finito al 23' del secondo tempo di Verona-Milan: il polacco ha infatti trasformato un calcio di rigore che ha regalato tre punti d'oro ai rossoneri al termine di una partita sofferta e piuttosto complicata nonostante la superiorità numerica. In realtà, l'ex Genoa, così come tutto il Diavolo, non ha fornito una grande prestazione, ma per un attaccante, si sa, il gol è tutto e quindi questa rete può essere davvero il momento di svolta della sua stagione.

FINALMENTE IN GOL - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il gol era diventato quasi un'ossessione per Piatek che non segnava da maggio e in trasferta addirittura dallo scorso 6 aprile. La speranza in casa rossonera è che ora che si è sbloccato il centravanti polacco non si fermi più e che continui a segnare, a partire dal derby contro l'Inter di sabato sera. Kris si augura poi anche di aver messo fine alla famosa maledizione della maglia numero 9 del Milan.

ESULTANZA POLEMICA - L'ultimo periodo non è stato facile per Piatek e lo si può capire anche dall'esultanza di ieri sera dopo il gol: prima la consueta scivolata e il solito gesto delle pistole e poi indice di fronte alla bocca rivolto verso alla telecamera come a dire "state zitti". Il polacco ha preferito non parlare nemmeno nel post-partita, sintomo che le critiche che gli sono arrivate nelle ultime settimane non gli sono affatto piaciute. Sabato sarà il momento del derby, una gara che Kris vorrebbe decidere come è successo ieri sera a Verona.