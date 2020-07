Gazzetta - Milan, Pioli ci sta pensando seriamente: Ibra titolare contro la Lazio

La sua condizione fisica non può essere delle migliori e a Ferrara ha dimostrato di non essere ancora al 100% della forma, ma Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di giocare perchè vuole chiudere al meglio la sua seconda avventura in maglia rossonera. E proprio per questo, nonostante la logica possa far pensare il contrario, c'è la sensazione che domani all'Olimpico contro la Lazio lo svedese possa davvero scendere in campo dal primo minuto.

RIMONTA CON IBRA - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che mercoledì contro la SPAL, malgrado non fosse al top della forma, Ibra ha creato scompiglio quando è entrato in campo e ha dato una scossa ai suoi compagni: non può infatti essere un caso che prima del suo ingresso il Milan era sotto di due gol, mentre con lui è arrivata la rimonta. La difesa della Lazio non è quella della SPAL, ma la presenza di Zlatan non può lasciare tranquilli nemmeno i bravi difensori biancocelesti.

PIOLI CI PENSA - Stefano Pioli sa bene quanto sia fondamentale Ibra nella sua squadra e per questo sta pensando seriamente di schierarlo titolare domani sera all'Olimpico: il tecnico milanista vuole infatti sfruttare fin dal primo minuto la sua grande voglia di giocare (se fosse stato per lui sarebbe rientrato già con il Lecce), la sua grinta e la sua personalità. Lo svedese non ha ovviamente i 90' nelle gambe e non è al 100% della forma, ma il Milan e i suoi compagni hanno bisogno di lui nel momento decisivo del campionato.