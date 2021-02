Gazzetta - Milan, riecco Bennacer: ha grandi numeri sia da regista che da mediano di rottura

Dopo due mesi, Ismael Bennacer è finalmente pronto per tornare in campo dal primo minuto: il centrocampista rossonero, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ha pienamente recuperato dalla bronchite che lo ha costretto a saltare l'ultimo match contro il Crotone e dunque si candida per una maglia da titolare sabato sera contro la Spal.

VALORE AGGIUNTO - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il rientro di Bennacer, che non gioca una partita dall'inizio dal 13 dicembre 2020 contro il Parma, è certamente un ottimo valore aggiunto per il Milan di Stefano Pioli che ha comunque saputo sopperire la sua assenza nelle ultime settimane. Tonali e Meite non hanno fatto male, ma è innegabile che la coppia Bennacer-Kessie sia sicuramente una delle migliori non solo in Italia, ma in tutta Europa.

I NUMERI DI BENNACER - La Rosea riporta poi alcuni numeri molto interessanti dell'algerino che è utile sia come regista che come centrocampista di rottura: in campionato, per esempio, ha recuperato 65 palloni, una media di 6,5 a partita contro i 3,95 della media ruolo. Anche il dato sui passaggi è molto positivo: 425 con una media di 52,5 passaggi a gara, il doppio della media ruolo (25,54). Bennacer sostiene poi la fase difensiva del Milan anche grazie alle sue verticalizzazioni: 154, media personale di 15,4, media ruolo di 8,83. Numeri importanti che testimoniano quanto sia importante per il Diavolo il ritorno a pieno regime di Ismael.