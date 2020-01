Gazzetta - Milan, riecco Ibra: oggi l’arrivo, domani la presentazione. Ed è subito Zlatan-mania

L’Ibra-bis sta per cominciare. Lo svedese, dopo un lungo tira e molla culminato nel sì di qualche giorno fa, arriverà in Italia in tarda mattinata. Zlatan atterrerà alle 11 all’Ata, il terminal dell’aeroporto di Linate riservato ai voli privati. Ad attenderlo ci saranno Maldini e Boban, i quali hanno puntato con decisione sul fuoriclasse di Malmö, nella speranza che possa dare una sterzata alla stagione rossonera.

LA SFIDA - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic - che potrebbe arrivare a Milano accompagnato da tutta la famiglia, come accadde nel 2010 - si ripresenta a Milano da star. Una delle motivazioni che potrebbe aver spinto l’attaccante, a 38 anni, ad accettare questa nuova sfida è la prospettiva di una passerella finale nel club che gli ha voluto tanto bene. Insomma, Ibra è tornato con in testa un solo obiettivo: provare a rianimare una squadra undicesima in classifica e scossa dall’ultima, umiliante sconfitta subita a Bergamo.

DEBUTTO - Oggi e domani (in conferenza) i tifosi avranno modo di rivedere e salutare il loro idolo, che il 6 gennaio, in occasione della prima gara di campionato del 2020 contro la Sampdoria, sarà a San Siro per un primissimo bagno di folla. Ma non giocherà. Per vedere Zlatan in campo bisognerà attendere, con ogni probabilità, il match di Coppa Italia contro la Spal in programma mercoledì 15 gennaio.