Gazzetta - Milan, ritorno di fiamma per Brassier: è molto apprezzato anche da Fonseca

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo aver salutato Simon Kjaer. L'obiettivo è prendere un giocatore che possa rinforzare un reparto che ha avuto molte difficoltà in questa stagione. Al momento il nome più caldo è un vecchio pallino della dirigenza milanista: si tratta di Lilian Brassier, giocatore classe 1999 del Brest che i rossoneri hanno seguito a lungo lo scorso gennaio.

POTENZIALE AFFARE - Come ricorda stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe venuto molto volentieri in Italia, ma alla fine durante la scorsa finestra di mercato invernale la trattativa non è stata chiusa. Brassier, che ha il contratto in scadenza nel 2025, è un potenziale affare perchè ha un costo molto allettante: si prende con 10-12 milioni di euro, pochi per un giocatore che è stato uno dei protagonisti del posto nella prossima Champions League conquistato dal Brest che, tra l'altro, lo ha soffiato al Lille di Paulo Fonseca.

FONSECA LO APPREZZA - Il futuro tecnico del DIavolo, che verrà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni, lo apprezza molto e sicuramente avrà parlato di lui anche con la dirigenza del Milan. Al momento, però, la priorità in via Aldo Rossi è l'attaccante, mentre il discorso difensore verrà affrontato più avanti. Attenzione però alla concorrenza per Brassier che ha ovviamente attirato l'attenzione di altre pretendenti: il Bologna, per esempio, si è mosso da tempo su lui, ma ad oggi in pole c'è il Wolfsburg che però, a differenza di rossoneri e rossoblu, non può offrire la partecipazione alla prossima Champions League al difensore francese.