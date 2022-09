Gazzetta - Milan, tegola Theo Hernandez prima dei big-match: recupero difficile per il Chelsea, più chance per la Juventus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez non ha potuto rispondere alla chiamata della Francia per le gare di Nations League contro Austria e Danimarca a causa di un problema muscolare rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato uno stiramento del lungo adduttore destro che verrà rivalutato nuovamente tra una settimana.

BRUTTA NOTIZIA - Si tratta di una brutta notizia anche per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli che non sa ancora quando potrà riavere a disposizione il terzino francese. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Theo salterà sicuramente la trasferta di Empoli del 1° ottobre ed è in forte dubbio anche per il successivo impegno di Champions League in casa del Chelsea (5 ottobre). Ci sarebbero invece più chance di riaverlo a disposizione per il match di campionato contro la Juventus dell'8 ottobre.

DUE OPZIONI - E' una brutta tegola per il Diavolo alla vigilia di tre big-match molto importanti (martedì 11 ottobre è in programma la sfida di ritorno contro i Blues). Senza Theo, sul tavolo ci sono due opzioni: la prima è affidarsi al suo sostituto naturale, vale a dire Fodé Ballo-Touré, il quale però quando è stato chiamato in causa nella scorsa stagione non ha mai convinto del tutto. L'alternativa è lo spostamento a sinistra di Davide Calabria e l'inserimento a destra di Sergino Dest.