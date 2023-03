Gazzetta - Milan, tutti sotto esame: senza la Champions rischiano anche Pioli e Maldini

Il 2023 del Milan è stato finora molto deludente: dopo un mese di gennaio da dimenticare, a febbraio i rossoneri sembravano essere usciti dalla crisi e avevano ripreso a correre, ma purtroppo a marzo è arrivato un nuovo improvviso e inaspettato rallentamento in campionato, con un solo punto raccolto in campionato tra Fiorentina, Salernitana e Udinese. E' vero che in mezzo c'è stata la qualificazione ai quarti di Champions League dopo 11 anni, ma arrivare tra le prime quattro in Serie A è un obiettivo fondamentale che il Milan non può assolutamente lasciarsi sfuggire.

TUTTI A RISCHIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in casa rossonera sono tutti sotto esame, compresi Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara: per la prossima stagione hanno tutti un contratto, ma senza la qualificazione alla prossima Champions anche loro potrebbero essere a rischio. Le responsabilità per questi risultati deludenti è di tutti: molti giocatori stanno deludendo, il tecnico non riesce a guidare la squadra milanista come in passato, mentre al dt e al ds viene sempre imputato un mercato estivo che ha portato troppo poco.

REAZIONE - Ora c'è la sosta, è vero che molti giocatori saranno impegnati in nazionale, ma in queste due settimane il Milan dovrà ritrovarsi perchè alla ripresa non ci sarà più spazio per sbagliare sia in Europa che soprattutto in Italia. Il sogno di arrivare in fondo in Champions è forte, ma in via Aldo Rossi sanno bene che la priorità è di reagire, di riprendere la corsa in campionato e di arrivare tra le prime quattro. Se così non sarà, allora in estate nessuno sarà al sicuro.