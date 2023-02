Gazzetta - Pato: "Ibra deve far capire ai più giovani che fra vincere e perdere c’è differenza. A Leao consiglio di..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno del derby, la Gazzetta dello Sport ha intervistato uno degli uomini che nei derby si è sempre imposto: Alexandro Pato. L'ex attaccante rossonero, operato ad agosto al ginocchio e in cerca di una nuova squadra, è stato compagno di reparto di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del brasiliano sul futuro di Zlatan: "Quando smetterà, è uno che dovrà stare dentro lo spogliatoio. Il suo ruolo è quello: far capire ai più giovani che fra vincere e perdere c’è differenza".

Come uscire dalla crisi

Il Milan non sta sicuramente passando un bel periodo: il successo manca da oltre un mese, 1-2 a Salerno il 4 gennaio. Il periodo di crisi è profondo, ma di certo non è la prima volta che i rossoneri vivono un momento così nella loro storia. In questo senso, Pato ha parlato di come si esce da un periodo così delicato: "La premessa è che nel mio spogliatoio c’era un discreto numero di leggende… La chiave di lettura è solo una: tra gli allenamenti e le partite non c’era differenza, l’atteggiamento era lo stesso. Una cosa bella. Io avevo la fortuna di vedere Maldini allenarsi al 110% tutti i giorni. Arrivava prima, faceva lavoro extra. Ibra lo stesso. Cafu uguale. Campioni che non pensavano all’orologio, ma solo a lavorare il meglio possibile. Quindi più che parlare, per capire la strada giusta bastava osservare".

Il consiglio a Leao

Uno dei temi caldi di quest'anno è sicuramente il contratto di Leao: il portoghese è in scadenza nel giugno 2024 e i contatti per il prolungamento vanno avanti da mesi. Pato ha consigliato al portoghese di "Fare ciò che sente col cuore, perché a volte hai troppe persone intorno che ti dicono cosa fare. Deve decidere per ciò che pensa lo renderà felice". Poi continua: "Leao comunque al Milan ha casa, ha tutto ciò che gli serve. E lui ha caratteristiche fantastiche. Se posso dargli un consiglio gli dico di restare sempre esterno. In alcune cose sul campo ci somigliamo".