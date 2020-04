Gazzetta - Pioli o Rangnick, per chi vota il Milan? Ibra e Rebic "piolisti", Leao e Paquetà sperano nel cambio

Pioli o Rangnick? Il domandone è servito. Da una parte l’attuale allenatore del Milan, in grado di risollevare le sorti del gruppo, dall’altra il manager tedesco, che ha metodi rigidi e a volte bizzarri, ma che sa valorizzare i giovani come pochi altri. Con chi si schiererebbero Romagnoli e compagni? Ecco il parere della Gazzetta dello Sport.

NEUTRALI E RANGNICKIANI - Il capitano e Donnarumma potrebbero stare in mezzo. In fondo, sarebbero titolari a prescindere. Così come Theo Hernandez, altro pilastro del Milan (nessuno rinuncerebbe al terzino francese). Tra i "neutrali" ci sarebbero pure Kessié e Calhanoglu, che potrebbero trovare spazio anche con un altro tecnico. Il cambio in panchina, invece, potrebbe essere utile a Leao, il quale è finito un po’ ai margini con Pioli. Con Rangnick alla guida il portoghese potrebbe finalmente fare il tanto agognato salto di qualità. Così come Paquetà, che potrebbe ritrovare il sorriso con nuovo allenatore.

PRO PIOLI - Ibrahimovic e Rebic sarebbero invece "piolisti". Zlatan e l’attuale mister hanno instaurato un bel rapporto: Pioli lo ha messo subito in campo ed è stato ripagato alla grande. Se restasse sulla panchina del Milan, anche le possibilità di rivedere Ibra con questa maglia aumenterebbero. Stesso discorso per Rebic, diventato un punto fermo della squadra. Il croato ha lavorato anche con Rangnick al Lipsia (il tedesco era direttore sportivo) e l’esperienza è stata tutt’altro che positiva. Tra i fedelissimi di Pioli, infine, ci sono Conti, Bennacer e Castillejo, giocatori che hanno beneficiato del lavoro del coach emiliano.