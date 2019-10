Gazzetta - Pioli punta sulla freddezza di Piatek: ora o mai più, il Pistolero deve riprendersi il Milan

È l’occasione che stava aspettando. Perché due gare in panchina possono bastare. Soprattutto se ti chiami Piatek e di professione fai il... bomber. Segnare, ritrovare certezze e riprendersi il Milan, tutto in una notte: ecco l’obiettivo del Pistolero, che spera in un nuovo inizio con la Spal. I rossoneri hanno bisogno dei suoi gol per provare a riprendere il giusto cammino.

FAME DI GOL - Stefano Pioli, dunque, ha deciso di cambiare e di affidarsi all’istinto di Piatek: l’occasione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - andrà sfruttata come un pallone a porta vuota. Leao ha stoffa da vendere, ma per adesso rimane un progetto di campione. E questo Milan ha ben altre esigenze: là davanti è il momento della concretezza. Quindi di Piatek, che ad oggi dà maggiori garanzie rispetto al giovane portoghese. Kris è più affamato di Rafael e due turni fa ha ritrovato quel gol su azione inseguito per oltre quattro mesi: lasciarlo ancora fuori senza provare a sfruttare la scia di fiducia riacquistata potrebbe essere controproducente.

CONTINUITA’ - È vero, Piatek si è sbloccato con il Lecce, ma ora deve dare continuità al proprio rendimento. Per rialzarsi dopo la batosta di Roma e scacciare i fantasmi che aleggiano su San Siro, Pioli punterà sulla freddezza del Pistolero. Il tecnico di aspetta una prova all’altezza e, soprattutto, i gol: il centravanti polacco deve tornare finalmente bomber.