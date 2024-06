Gazzetta - Questione belga: cessione di Origi per finanziarsi Lukaku

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante. Una cosa risaputa e confermata anche dalla stessa dirigenza rossonera con le parole di Zlatan Ibrahimovic nella recente conferenza stampa di Milanello. Se Joshua Zirkzee rimane il nome sullo sfondo che il Diavolo tenterà di portare a Milano in ogni caso, vi sono anche delle piste alternative su cui si ragiona in questo momento. In lista è stato iscritto, infatti, anche Romelu Lukaku e il suo arrivo potrebbe dipendere anche dalla cessione del connazionale Divock Origi.

Orizzonte turco

L'avventura di Divock Origi con la maglia del Milan è tutto tranne che memorabile. Il centravanti è approdato in rossonero a parametro zero dopo essere stato la riserva di lusso del Liverpool che ha vinto tutto e in cui è stato protagonista segnando gol importanti. L'aria italiana, però, non gli ha fatto bene. Come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport nella sua prima stagione ha segnato appena 2 gol e fornito 1 assist, in mezzo a diversi stop fisici e moltissime prove opache. Quest'anno è stato girato in prestito al Nottingham Forest ma l'aria inglese non lo ha rigenerato neanche un po'. E così l'8 luglio, giorno del raduno, si ripresenterà a Milanello. Origi, ovviamente, non rientra nei piani di Fonseca e il Milan punta alla cessione quanto prima sia per provare a incassare qualcosa sia per liberarsi di altri due anni di contratto a 4 milioni. Per il giocatore ci sono diverse proposte dalla Turchia che il Milan sta spingendo ad accettare. In totale, tra prezzo del cartellino e risparmio sull'ingaggio, il club punta a incassare una decina di milioni.

Assist a Romelu

E questo risparmio su Origi può portare benefici a un altro attaccante belga come Romelu Lukaku che il Milan ha inserito nel suo radar come pista alternativa. Per i dirigenti rossoneri, scrive la rosea, l'obiettivo è consegnare a Fonseca il nuovo numero 9 il prima possibile: in questo senso la trattativa Lukaku potrebbe essere complicata. Dopo due prestiti consecutivi tra Inter e Roma, ora il Chelsea vuole cedere a titolo definitivo il centravanti 31enne. Il Milan è intenzionato a chiudere il colpo solo con un prestito ma è chiaro che questa situazione può verificarsi al massimo a fine mercato. Sicuramente Lukaku costerebbe meno di altri obiettivi per l'attacco, circa 25-30 milioni, però non sarebbe una scelta di prospettiva: inoltre ci sarebbe da dirimere la questione ingaggio che non è di poco conto, visto che nell'ultima stagione alla Roma ha incassato 7.5 milioni. Un ulteriore alternativa è Tammy Abraham che piace a Fonseca ma che l'ultimo anno non ha praticamente mai giocato per via del suo brutto infortunio al ginocchio.