Gazzetta - Rinnovo Donnarumma, ottimismo in casa Milan: da risolvere solo la questione clausola

Lavori in corso a Casa Milan. La questione rinnovi continua a tenere banco in via Aldo Rossi. Sul fronte Calhanoglu si registra una frenata, mentre per quanto riguarda il prolungamento dei fratelli Donnarumma la situazione è molto più fluida. La Gazzetta dello Sport parla di "semaforo verde".

OFFERTA - I contatti con Raiola per il rinnovo dei due portieri procedono senza intoppi, anche se nessuno si sbilancia sui tempi dell’annuncio ("Ogni settimana può essere quella buona", ha dichiarato Maldini di recente). Al Milan, ovviamente, preme maggiormente il prolungamento di Gigio. L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha alzato l’asticella a quota 6.5 milioni di euro: non siamo lontani, dunque, dai 7.5 milioni chiesti della famiglia Donnarumma.

NODO CLAUSOLA - L’accordo economico, inteso come stipendio, non sembra preoccupare più di tanto i dirigenti rossoneri. Il nodo da sciogliere riguarda semmai la clausola rescissoria che Raiola vorrebbe legare alla partecipazione del club alla prossima edizione della Champions League. L’idea del Milan, infatti, è quella di tenere Gigio il più a lungo possibile, senza pensare a una eventuale vendita. Bisognerà trattare ancora, ma le sensazioni sono positive.