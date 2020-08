Gazzetta - Rinnovo Ibra, il Milan ha formulato da tempo la sua proposta: si attende ancora la risposta dello svedese

La vicenda del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è vicina alla conclusione ormai da diversi tempo, ma per ora la firma dello svedese non è ancora arrivata: sembrava essere una questione di giorni e invece la fumata bianca tarda ad arrivare. In via Aldo Rossi sono in attesa e sperano che il sì di Ibra arrivi il prima possibile perchè fino a quando non ci saranno certezze sulla sua permanenza il resto del mercato milanista non si può sbloccare.

IN ATTESA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha formulato la sua proposta al giocatore da tempo e continua ad aspettare la sua risposta che per ora non è arrivata. I dirigenti milanisti aspettano, ma ovviamente non possono farlo all'infinito perchè la nuova stagione inizierà tra poco più di un mese, gli impegni saranno tanti e ravvicinati e quindi c'è bisogno di pianificare al meglio e in fretta il mercato estivo.

PRIMA IBRA - Il Milan aspetta quindi la risposta di Ibra per decidere il resto e far partire una sorta di domino: se infatti l'attaccante svedese non firmerà il rinnovo, il club rossonero sarà costretto a prendere un grande attaccante per sostituirlo, mentre se dovesse prolungare il suo contratto di un altro anno allora a quel punto la priorità verrebbe spostata in altri reparti. Al Milan tutto ruota dunque intorno ad Ibra e non è affatto una novità...