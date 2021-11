Gazzetta - Rinnovo Pioli, ci siamo: contratto fino al 2023, l'annuncio nelle prossime ore

Se ne parla da diversi mesi ormai, ma per il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan ora ci siamo per davvero: il nuovo contratto del tecnico rossonero è pronto, prolungamento fino al 2023 e ingaggio da tre milioni di euro che con i bonus può arrivare fino a quattro milioni. L'accordo prevede un solo anno in più rispetto all'attuale scadenza (2022) perchè sia l'allenatore parmigiano che il club di via Aldo Rossi vogliono essere liberi di decidere e sono consapevoli che, se i risultati saranno ancora positivi, basterà sedersi al tavolo per rinegoziare.

PRIMA DEL SASSUOLO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra Pioli e i dirigenti rossoneri c'è fiducia reciproca e una grande empatia. L'annuncio del rinnovo dovrebbe avvenire nelle prossime ore, al massimo nella giornata di domani. Tra l'altro c'è una coincidenza davvero suggestiva: la sua conferma sulla panchina milanista avverrà infatti poco prima del match contro il Sassuolo (domenica alle 15) e la stessa cosa era successa anche a luglio 2020, quando sembrava certo l'arrivo in rossonero di Ralf Rangnick e invece è iniziata la rinascita rossonera.

AVANTI INSIEME - Stavolta non ci sono mai stati dubbi e dunque la storia tra Pioli e il Milan è destinata a continuare. La brevità del nuovo contratto non deve ingannare perchè tra le parti c'è massima fiducia e in via Aldo Rossi non escludono un suo futuro a lungo termine sulla panchina milanista come Ferguson o Wenger. Tutto ovviamente dipenderà dai risultati, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.